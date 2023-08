U mateřské školy v ulici Gorkého v Litvínově do konce prázdnin vyroste nové parkoviště s celkem 14 běžnými a jedním parkovacím místem pro invalidy. Buduje se tu také oplocené dětské hřiště pro míčové hry o rozměrech 9x15m, vybavené basketbalovým košem a vzhledem k rozměrům hřiště jednou brankou. Podle oddělení investic městského úřadu by mělo být hotovo do konce prázdnin.