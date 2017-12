V horách a mrazu tankujte naftu pro silné mrazy

Všech čtyři sta čerpacích stanic společnosti Benzina je připraveno na zimu. Během listopadu byly vybaveny zimní verzí naftového paliva EFECTA Diesel s parametrem filtrovatelnost -20°C. Na 338 čerpacích stanicích mohou řidiči od začátku prosince navíc natankovat také zimní verzi prémiového paliva Verva Diesel, která má díky speciální aditivaci posíleny nízkoteplotní vlastnosti a tudíž u ní parametr filtrovatelnost dosahuje až -26°C. Řidiči plánující cestu do hor by měli tankovat toto palivo. Na čerpacích stojanech je označeno sloganem Nafta pro silné mrazy.

Pokud teploty klesají hluboko pod bod mrazu, měli by řidiči s dieselovým motorem tankovat rovnou palivo Verva Diesel. Trochu vyšší cena oproti běžné zimní naftě se totiž v mrazech dvojnásobně vyplatí. „Verva Diesel si uchovává i během tuhé zimy všechny své prémiové vlastnosti – zvyšuje výkon, má posílenou mazivost a díky tomu přináší úsporu provozních nákladů. Navíc je ale díky speciálním aditivům filtrovatelná až do -26 °C. To znamená, že ani v nejtužších mrazech by řidiči neměli mít problém vůz nastartovat a vyrazit na cestu v případě, že správně pečují o palivovou soustavu a filtry svého automobilu“ vysvětluje Jakub Drastík, vedoucí odboru kvality z Benziny.

I zimní verze standardní nafty EFECTA Diesel, kterou Benzina na svých čerpacích stanicích nabízí již od listopadu, ale splňuje normy předepsané pro zimní naftová paliva a je plně dostačující zejména pro nehorská území České republiky a během teplot, které nepřekročí obvyklé zimní hodnoty. Pokud ale řidiči vyráží do hor, měli by natankovat Vervu. „Když natankujete plnou nádrž v Praze a vyrazíte do Krkonoš a v nádrži budete mít jen běžnou naftu, můžete mít v extrémně chladných podmínkách, kdy teploty klesnou k mínus třiceti, potíže. Plánujete-li tedy pobyt v horách, dopřejte svému autu Vervu a budete mít klid,“ doporučuje Jakub Drastík.

Co znamená filtrovatelnost nafty?

Abyste v zimě nenastartovali, nemusí nafta v nádrži přímo ztuhnout. Proto o použitelnosti nafty v zimě nerozhoduje teplota vylučování parafínů, ale tzv. filtrovatelnost CFPP (Cold Filter Plugging Point). Ta je určena nejnižší teplotou, při níž palivo projde sítem, které simuluje palivový filtr automobilu. „Při tzv. bodu zákalu, který bývá kolem -8°C, se v naftě začínají objevovat krystaly parafínů, které mohou při dalším poklesu teplot filtr ucpat. Proto je třeba udržovat palivovou soustavu a filtr v dobré kondici a před zimou si jej nechat zkontrolovat u odborníků,“ radí Jakub Drastík.

V zimě se vyplatí tankovat plnou nádrž

Vrásky řidičům mohou v zimě způsobit nejen zanesené filtry, ale i poloprázdná nádrž v kombinaci s nízkou intenzitou ježdění. „Natankujete-li do nádrže naftu jen na pár kilometrů a pak auto na delší dobu na mrazu odstavíte, nemusí to dobře dopadnout. V poloprázdné nádrži totiž dochází ke kondenzaci vodní páry. Vysrážená voda může totiž zmrznout. Krystalky ledu se pak smíchají s naftou, což může negativně ovlivnit plynulost jízdy. V zimě proto doporučuji tankovat vždy plnou nádrž, aby byl prostor pro vysrážení vodních par co nejmenší,“ říká Jakub Drastík a dodává: „Pokud Vám auto zamrzlo, neřešte situaci doléváním aditiv. To může celou situaci ještě zhoršit. Nejlepší řešení je odtáhnout auto do tepla a počkat, až palivová soustava sama rozmrzne.“

Všechna paliva Benziny, tedy i Verva Diesel mají certifikát „Pečeť kvality“ udělovaný zkušební laboratoří SGS Czech Republic. Tento dobrovolný program testování kvality pohonných hmot zaručuje, že paliva tankovaná v síti Benzina mají špičkovou kvalitu. S Vervou Diesel se nemusíte bát vyjet vstříc ani těm největším mrazům. Balení na hory je vždycky trochu hektické. Když budete mít v nádrži správné palivo, budete mít minimálně o jednu starost méně.