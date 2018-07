V Janově řádí žhář

Na nešťastnou náhodu se už nedá svádět série požárů v Třebušické ulici v Janově. Za poslední dva týdny v domě v Třebušické hořelo osmkrát. Oheň vždy vznikl v přístupných místech v komorách na chodbách domu. Třebušickou nyní hlídá městská policie i Policie ČR, ale žháře se zatím dopadnout nepodařilo.

Scénář je vždy jako přes kopírák. Hořet začne nepořádek v komorách na chodbách domu. Následuje výjezd litvínovských hasičů, Policie ČR i Městské policie Litvínov. Obyvatelé domu se srocují na parkovišti a lamentují. Mají obavy o svůj majetek i zdraví. „Jednou nebo dvakrát se může jednat o náhodné zahoření. Osmkrát během dvou týdnů, to už je jasné žhářství,“ potvrdil zástupce velitele Městské policie Litvínov Karel Šefl. Teorií je mezi lidmi hned několik. Nejčastěji se mluví o tom, že dům zapaluje kvůli pojistce někdo z majitelů bytů. Ti jsou ale převážně cizinci a ke svému majetku v Janově to mají notně daleko. Další tradovanou zkazkou mezi lidmi je, že si dům zapaluje někdo z jeho obyvatel ve snaze získat od města příjemnější bydlení. „Povídá se samozřejmě ledacos, ale potvrzeno není zatím nic z toho. Dům hlídáme městským kamerovým systémem, naše hlídky se střídají s hlídkami Policie ČR, pozornost Třebušické věnují také asistentky prevence kriminality. Hlídáme, kdo do domu chodí, sledujeme pohyb lidí před požáry. Je to jen otázka času, než žháře odhalíme,“ je přesvědčen Karel Šefl. C domě v Třebušické ulici provedla městská policie spolu s odborem sociálních věcí a úřadem práce kontrolu obyvatel. „Zajímalo nás, kdo v domě bydlí a kdo za jeho obyvateli chodí. Jednak abychom měli přehled, kdo do domu patří, a pak také kvůli zajištění sociální pomoci v případě potřeby,“ doplnil Karel Šefl. Celé věci by hodně pomohlo, kdyby si nájemníci uklidili nepořádek v kumbálech a na chodbách. Žhář by pak měl velmi ztíženou práci. Město důsledně dbalo na pořádek ve veřejných prostorách domů v době platné nulové tolerance. V současné době ale záleží jen na majitelích domu, zda dovolí, aby byly na chodbách a v kumbálech haldy nepořádku.