V Josephu se pokládal základní kámen nové továrny

V průmyslové zóně Joseph vyrůstá nová továrna. Staví ji firma Feintool System Parts Most, která se specializuje na výrobu komponentů pro automobilový průmysl. Slavnostního položení symbolického základního kamene se zúčastnili i primátor Jan Paparega se svým náměstkem Markem Hrvolem. Výroba by měla být zahájena do konce roku s tím, že zpočátku bude třeba zhruba šedesát zaměstnanců.

Závod v Mostě bude moderní a bude pokrývat celý procesní řetězec přesného lisování se zaměřením na velkoobjemovou výrobu přesně lisovaných dílů a na výrobu aktivních prvků pro nástroje. Konkrétně půjde o spojkové kotouče, variabilní nastavovač hřídele, díly pro karoserie a zámky, malé montážní celky nebo aktivní prvky nástrojů. Zaměstnání by v nové továrně mohli najít pracovníci pro výrobu nástrojů, obsluhy strojů, inženýři, vedoucí projektů nebo pracovníci administrativy.

„V současné době působí v průmyslové zóně Joseph pět investorů. Kromě Feintool System Parts Most máme uzavřené smlouvy se třemi dalšími investory a dál úspěšně jednáme s několika významnými zahraničními investory. Ti mají v plánu v Josephu proinvestovat 2,5 miliardy korun a vytvořit dalších minimálně 200 pracovních míst,“ uvedl primátor Jan Paparega.