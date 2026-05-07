V kavárně The Most café bude 21. kvěna přednášet Peter Moreé na téma Protestanti a Židé

Kavárna The Most café pořádá 21. května od 17 hodin přednášku Dr. Petera Moreého z Uiverzity Karlovy v Praze na téma Protestanti a židé.
Peter Morée je nizozemský protestantský teolog, církevní historik a pedagog spojený hlavně s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se moderními dějinami protestantismu, rolí církví za komunismu a osobností Josefa Lukla Hromádky. Je známý také tím, že dlouhodobě zkoumá vztah českého protestantismu a totalitních režimů a často komentuje otázky církve, svobody a moderních dějin české společnosti.