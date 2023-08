Přijďte ve čtvrtek 17. srpna od 15 do 18 hodin na bleší trh pořádaný v Litvínovské komunitní zahrádce u knihovny.

Domluveno je téměř 10 prodejců a můžete se těšit na všechno možné.

Akce má za cíl najít starým věcem nový smysl a ukázat talent místních lidí.

V ten samý čas probíhá v knihovně i SWAP (výměna věcí).

Podpořeno z Fondu Kaufland „Už to roste, už to klíčí“, ve spolupráci s Nadací Via.