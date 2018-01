V kraji řádil silný vítr

Hasičské jednotky v Ústeckém kraji vyjely od 16:30 odpoledne do 7:30 ráno k 152 nahlášeným událostem způsobeným silným větrem. Ve většině případů to byly popadané stromy a větve na komunikace. Nejvíce v okresu Děčín – 102 nahlášených událostí. V okresu Teplice 12. V okresu Litoměřice 14. V okresu Louny 2. V okresu Most 3. V okresu Chomutov 6. V okresu Ústí nad Labem 15. Převážně jde o spadlé stromy na silnice, dráty vedení, železniční trať. V dalších případech to jsou stromy opřené o dům nebo plot, uvolněné střechy, antény, střešní tašky, plachty, reklamní tabule nebo opadaná omítka.