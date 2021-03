V kraji se bude natáčet další film, připojte se

„Filmová natáčení nadále probíhají, i když za velmi přísných hygienických opatření, která zvedají náklady producentů o 10 až 20 procent. Důvod je zřejmý – celosvětová poptávka po nových seriálových a filmových projektech obrovsky roste. Kvůli omezení téměř veškerého kulturního vyžití po celém světě lidé utíkají k filmovým obsahům, které nabízí televize a internet,“ řekla Pavlína Žipková z Czech Film Commission (oddělení Státního fondu kinematografie).

V regionu se tak pohybují především zahraniční štáby. Natáčela se zde třetí řada německého seriálu Ponorka nebo nová adaptace Remarqueova románu Na západní frontě klid. Do oblasti Českého středohoří, konkrétně do Litoměřic, na zámky Ploskovice a Libochovice, zavítala německá pohádka Trpasličí nos. V současné chvíli se připravuje i větší projekt britské produkce s názvem Extinction. Je to akční příběh s prvky fantasy. Natáčet se bude především ve městě Most a také v Litoměřicích, Žatci a Postoloprtech.

„Jsme rádi, že se přes veškerá omezení filmové štáby do Ústeckého kraje vrací a v této nelehké době prostřednictvím natáčení povzbuzují místní ekonomiku,“ uvedl Jiří Řehák, náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče.

V současné době zahraniční projekty převažují, nicméně na jaře by se měly vracet i tuzemské štáby. „Na konci března v Ústí proběhne natáčení psychologického dramatu Oběť, které vzniká v slovensko-česko-ukrajinské koprodukci. Je debutem velmi nadějného a cenami ověnčeného režiséra Michala Blaška. Do krajského města zamíří i štáb režiséra Petera Bebjaka, který je čerstvým držitelem Českého lva za nejlepší televizní minisérii Herec a jehož nejnovější film – drama Zpráva – za Slovensko usiloval o nominaci na Oscara pro nejlepší zahraniční film letošního roku. Od poloviny dubna začne natáčet na ústeckých lokacích thriller Stínohra. Na podzim by se měl do kraje navrátit i štáb režiséra Dana Svátka, který chce zfilmovat další knihu spisovatele Josefa Formánka Dvě slova jako klíč a navázat tak na úspěch jejich předchozího snímku Úsměvy smutných mužů. Ve filmu, jehož některé dějové linie volně navazují na úspěšný film, budou hrát mimo jiné David Švehlík, Ivan Franěk, Jaroslav Dušek, Marika Šoposká či legenda světového filmu, polský herec Daniel Olbrychski,“ přibližuje chystaná natáčení Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.

CASTING!!!

Pro film Dvě slova jako klíč tvůrci hledají do obsazení role syna Davida Švehlíka a Mariky Šoposké chlapce ve věku dvou až tří let, ideálně z Ústeckého kraje. Fotografii a údaje zašlete prosím do 30. dubna na emailovou adresu comparzfilmmorava@seznam.cz.