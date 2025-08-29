V Líšnici se bude 30. srpna péct a ochutnávat štrůdl

Obec Líšnice zve 30. srpna pd 14 do 24 hodin na 14. ročník tradiční a voňavé slavnosti všech milovníků štrůdlů, dobré zábavy a letní pohody.
Těšit se můžete na:
• Country kapelu Snaživci
• Pohádku pro děti „Kulihrášek“
• Soutěž o nejchutnější štrůdl
• Zábavné soutěže pro 5 členné týmy (souboj o starostův sud piva!)
• Spoustu atrakcí pro děti i dospělé: malování na obličej, airbrush tetování, skákací hrady, bodyzorbing, jízda na koních
• Show Dravci v letu
• Koncert skupiny ABBA.cz,
• Lucie Třešňáková – písničky Ivety Bartošové
• Ohňová show Vox Luminas
• Finální ohňostroj jako tečka za celým dnem
• Moderuje oblíbené duo Beneš & Lukesle
Kompletní pozvánka na akci: https://www.oulisnice.cz/evt_file.php?file=1935
SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ ŠTRÚDL
Zúčastnit se může každý – stačí do 12:00 doručí pořadatelům min. 2 kusy svého výrobku do budovy OÚ Lišnice.
Propozice pro soutěžící: