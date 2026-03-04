V Litvínově a Mostě probíhá dopravní průzkum

V následujících týdnech měsíce března a dubna bude na území měst Mostu a Litvínova probíhat dopravní průzkum pomocí automatických dopravních kamer.
Cílem průzkumu je získání podkladů pro vytvoření dopravního modelu měst v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova II“.
Výstupem dopravního průzkumu budou data o intenzitách dopravy a přepravních vztazích ve městě a jeho okolí, která poslouží jako podklad pro další rozvoj dopravní infrastruktury a plánování dopravy v regionu.
Realizaci dopravních průzkumů zadala města Most a Litvínov. O plánovaných aktivitách jsou informovány i další subjekty: Policie ČR a Městská policie obou měst.
Měřící zařízení bude umístěno na veřejné infrastruktuře (např. sloupech veřejného osvětlení, svislém dopravním značení apod.) a bude snímat pohyb vozidel na pozemních komunikacích za účelem vyhodnocení dopravních intenzit.
Technika je vybavena GPS lokátorem a její provoz bude pod dohledem Policie ČR a Městské policie.