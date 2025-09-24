V Litvínově proběhne 24. září náborová akce TÝDEN HOKEJE!

Ve středu 24. září 2025 od 16:00 zve ZIMNÍ STADION IVANA HLINKY děti ve věku 4–8 let na náborovou akci v rámci Týdne hokeje.
Využijte unikátní příležitosti seznámit své děti s ledním hokejem, kde simohou vytvořit svůj první hokejový zážitek. Rodiče se detailně seznámí s tím, jaké to je mít doma malého hokejistu a pro všechny děti je připravena spousta zábavy na ledě i mimo něj.
Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma (cyklistická či lyžařská) a rukavice. Pokud nemáte k dispozici brusle a helmu, můžete se obrátit na pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě.