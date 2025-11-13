V Litvínově se bude opravovat Žižkovka, nepojedou tramvaje

Výluka tramvajové dopravy na linkách č. 1, 3, 4, 40
V Litvínově začne 17. listopadu druhá etapa celkové opravy povrchu komunikace v ulici Žižkova a potrvá až do do 28. listopadu. Po celou dobu bude trvat výluka tramvajové dopravy na linkách č. 1, 3, 4, 40, a to v úseku Litvínov, nádraží – Litvínov, Citadela.
Náhradní autobusová doprava za linky č. 1, 3, 4, 40 bude zajišťována v úseku Litvínov, nádraží – Litvínov, Citadela podle současných jízdních řádů v plném rozsahu beze změn.
Po dobu výluky budou zrušeny zastávky Litvínov, u dílen (oba směry) a Litvínov, Technické služby (oba směry).
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Litvínov Citadela – zastávka přímo v tramvajové zastávce
Litvínov u dílen – zastávka zrušena
Litvínov stadion – zastávky v obou směrech v ul. S.K.Neumanna
Litvínov Technické služby – zastávka zrušena
Litvínov poliklinika – zastávka směr Litvínov, Citadela ve výstupní zastávce linky č. 23, ve směru Litvínov, nádraží v nástupní zastávce linky č. 23
Litvínov obchodní dům – zastávka směr Litvínov, Citadela v ul. Smetanova před bývalou restauraci Radniční sklípek, ve směru Litvínov, nádraží v ul. 9. května před sázkovou kancelář Tipsport
Litvínov nádraží – zastávka směr Litvínov, Citadela na autobusovém nádraží st. č. 3