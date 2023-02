V Litvínově se chystá rekonstrukce vodovodu, kopat se bude v Janáčkově, Martinů a Lesní

V období od 01.03.2023 do 30.06.2024 bude firmou MAPECO Most a. s. prováděna rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek v ulicích Janáčkova, Martinů a Lesní v Litvínově.

Stavební práce budou provedeny ve 3 etapách. V první etapě se dotkne rekonstrukce ulice Lesní, kde budou práce probíhat cca od března do srpna 2023. V ulici Janáčkova v rozmezí od března do prosince 2023. Rekonstrukce v ulici Martinů je v plánu od července 2023 do června 2024. Uzavřený bude vždy pouze jeden úsek komunikace dlouhý max 80 m. Bude zajištěn přístup k objektům i dostupnost pro vozidla IZS a pro vozidla svozu komunálního odpadu.