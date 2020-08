V Litvínově se opraví a nově vybaví čtyři hřiště

Hned čtyři sportovní hřiště se v nejbližších dnech dočkají zahájení rekonstrukce. Na nový povrch a nejen sportovní vybavení se mohou těšit sportovci na hřišti v Janáčkově ulici v Litvínově-Chudeříně, v parku u Pilařského rybníka a na hřištích U Zámeckého parku, a to u budovy úřadu práce a za garážemi poblíž dopravního podniku. Investice města bez DPH dosahuje téměř sedmi milionů korun. „Na všech stávajících plochách bude nevyhovující asfaltový povrch nahrazen novým povrchem z recyklované technické gumy a vrchní nášlapné vrstvy z EPDM probarveného granulátu. Získají odpovídající herní prvky, ať už jde o nohejbal, hokejbal, volejbal či košíkovou. Ne všude půjde o všechny vyjmenované sporty. Tam, kde je to nutné, stavbaři nainstalují ochranné sítě. Kolem hřišť přibydou lavičky a odpadkové koše. Na hřišti u úřadu práce dělníci odstraní stávající zařízení, a pokud to jeho stav dovolí, bude využito na jiném místě. Kromě stávající plochy vznikne 3D hřiště s dětskými herními prvky. Na hřišti u garáží se děti dočkají také nových herních prvků a vyznavači stolního tenisu se mohou těšit na nový stůl. Ten samý stůl doplní i hřiště v Janáčkově ulici,“ popsal místostarosta Karel Rosenbaum.