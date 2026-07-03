V litvínovské chemičce se bude 3. července trénovat záchrana při úniku zkapalněného amoniaku

V litvínovské rafinérii ORLEN Unipetrol se dnes 3. července uskuteční od 9 do 11 hodin plánované havarijní cvičení. Během něj bude simulován únik zkapalněného amoniaku při plnění železniční cisterny na výrobně čpavku.
Součástí cvičení bude také nácvik záchrany zasaženého zaměstnance a zastavení úniku nebezpečné látky. Cílem je prověřit účinnost vnitřního havarijního plánu skupiny ORLEN Unipetrol, koordinaci podnikových hasičů, provozních zaměstnanců a dalších zapojených složek při řešení mimořádné události, ověřit správnost havarijních postupů a evakuaci osob. ¨Během cvičení, které nepřesáhne hranice výrobního areálu, dojde k částečné evakuaci osob a mohou se ozývat výstražné signály. Krátkodobě bude také omezen provoz na silnici I/27 vedoucí podél rafinérie v Litvínově.