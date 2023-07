Městská knihovna Litvínov nabízí volné záhonky v litvínovské komunitní zahrádce u knihovny. Podmínkou je jen registrace do knihovny a můžete mít vlastní záhonek. Ještě je čas na zasazení například bylinek nebo ředkviček. Více informací na e-mailu: kraft@knihovna-litvinov.cz. Podpořeno z Fondu Kaufland „už to roste, už to klíčí“, ve spolupráci s Nadací Via