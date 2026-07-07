V litvínovské rafinérii unikl amoniak – scénář cvičení prověřil zaměstnance, hasiče a všechny ostatní složky

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redakce HL
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20260707_OrlenUnipel-Litvinov-havarijni-cviceni-oznameni_1V pátek 3. července se v areálu litvínovské rafinérie skupiny ORLEN Unipetrol uskutečnilo plánované havarijní cvičení. Jeho námětem byl únik amoniaku při plnění železniční cisterny v provozu čpavku. Cílem cvičení bylo prověřit připravenost zaměstnanců, podnikových hasičů, účinnost vnitřního havarijního plánu a koordinaci všech složek zapojených do řešení mimořádné události.

20260707_OrlenUnipel-Litvinov-havarijni-cviceni-oznameni_2Krátce po deváté hodině ráno byl simulován únik amoniaku při plnění železniční cisterny. Součástí scénáře bylo také zranění jednoho z operátorů. Na místo okamžitě vyjeli podnikoví hasiči, kteří zajistili záchranu zaměstnance, zabezpečení technologie a likvidaci následků úniku. Cvičení tak současně prověřilo evakuaci zaměstnanců, fungování systému krizové komunikace i spolupráci s HZS Ústeckého kraje a Policií České republiky.

20260707_OrlenUnipel-Litvinov-havarijni-cviceni-oznameni_3Bezpečnost všech, kteří v rafinérii pracují nebo žijí v jejím okolí, je pro nás klíčová. Pravidelná havarijní cvičení nám umožňují ověřovat připravenost pracovních týmů, funkčnost nastavených procesů i schopnost rychle a správně reagovat na mimořádné situace. Letošní scénář byl zaměřen na únik amoniaku a prověřil spolupráci provozních týmů, hasičů i krizového řízení společnosti,“ říká Milan Brejchal, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výrobu.

Podnikoví hasiči během cvičení nacvičovali zejména zásah na záchranu osoby, práci v protichemických oděvech a izolačních dýchacích přístrojích při úniku nebezpečné látky, dekontaminaci, organizaci radiového spojení a koordinaci s provozními zaměstnanci. Velmi důležitou součástí bylo také prověření funkčnosti stabilních vodních clon na plničkách čpavku a vodních clon z technických prostředků HZSP instalovaných k zabránění šíření uniklého amoniaku mimo bezprostředně zasaženou oblast.

„Scénář byl zvolen tak, aby co nejvíc odpovídal možným provozním rizikům spojeným s manipulací s čpavkem. Při cvičení jsme prověřili připravenost našich jednotek na zásah v prostředí s výskytem toxické látky, rychlost nasazení techniky i komunikaci mezi všemi zainteresovanými složkami. Získané poznatky nám pomohou dále zvyšovat úroveň bezpečnosti a připravenosti na mimořádné události,“ doplňuje Petr Králert, velitel Hasičského záchranného sboru společnosti ORLEN Unipetrol.

Havarijní cvičení se v litvínovském Chemparku uskutečňují pravidelně a pomáhají ověřovat připravenost zaměstnanců, efektivitu bezpečnostních opatření i nastavené krizové procesy. ORLEN Unipetrol tím dlouhodobě potvrzuje svůj důraz na bezpečný a odpovědný provoz výrobních zařízení. Zatímco zákon ukládá prověřovat účinnost vnitřního havarijního plánu minimálně jednou za tři roky, společnost realizuje taktická havarijní cvičení pravidelně každý rok.

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