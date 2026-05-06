V litvínovském hokeji končí generální ředitel Pavel Hynek

Generální ředitel Pavel Hynek ukončí ke dni 31. května po vzájemné dohodě své působení v organizaci.
Pavel Hynek strávil v litvínovské organizaci celkem šest sezón. „Rád bych poděkoval společnosti ORLEN Unipetrol za dlouhodobou podporu litvínovského hokeje, která je s klubem spjata po desítky let a tvoří jeho nedílnou součást, a dalším akcionářům: Městu Litvínov a Sportovnímu spolku HC Litvínov. Zároveň děkuji představenstvu HC VERVA Litvínov za důvěru a příležitost pracovat pro klub po dobu šesti let,“ řekl.
„Během svého působení se Pavel Hynek významně podílel na profesionalizaci klubu. Pod jeho vedením došlo k nastavení transparentních řídicích procesů, jejich zpřehlednění a celkové kultivaci fungování organizace. Vytvořil funkční tým odborníků, kteří posouvali organizaci kupředu”, řekl předseda představenstva HC Verva Litvínov Konrad Szykuła a dodal: „Jménem představenstva HC VERVA bych chtěl Pavlovi poděkovat a popřát mu dalších úspěchů jak v soukromém, tak v profesním životě.“