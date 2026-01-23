V lokalitě Velebudické výsypky proběhne 24. ledna naháňka divokých prasat

V sobotu 24. ledna proběhne od 7:00 do 16:00 hodin naháňka divokých prasat v lokalitě Velebudické výsypky. Opatření se týká prostoru v okolí Hipodromu Most, nové cyklostezky a přilehlých pozemků. Město Most žádá občany, aby dočasný zákaz vstupu respektovali a dbali pokynů organizátorů a značení v terénu.
Z bezpečnostních důvodů bude celé území po dobu akce uzavřeno pro veřejnost. Přístupové cesty budou viditelně označeny informačními tabulemi a zábranami. Cílem zásahu je především zajištění bezpečnosti obyvatel a snížení výskytu divokých prasat, která se v poslední době v oblasti pohybují ve zvýšené míře.