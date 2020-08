V Louce startuje rekonstrukce vodovodu

V Louce u Litvínova, v Sokolovské ulici, se začíná s rekonstrukcí dožilého a poruchového vodovodu, který zásobuje cca 240 obyvatel.

Litinový vodovod je v provozu od roku 1926. Řad je dožilý s narůstajícím počtem poruch. Na řadu je celkem 32 ks vodovodních přípojek. Z těchto technických důvodů se naše společnost rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu, a to v délce téměř tři čtvrtě kilometru,“ uvedl tiskový mluvčí Severočeské vodárenské Jiří Hladík.

Vodovod je rozdělen na dva úseky. Rekonstrukce vodovodu prvního úseku začne výměnou podzemního hydrantu před č. p.72. Odtud se stávající potrubí vymění za nové litinové potrubí, zhruba v délce tří set metrů. V místě nadzemního požárního hydrantu (zůstane stávající) nedaleko č. p. 8 dojde ke změně dimenze. „Zde bude končit vodovod prvního úseku a začínat nový litinový, v obdobné délce. Konec vodovodu bude za poslední vodovodní přípojkou a osazen bude podzemním hydrantem,“ informoval dále mluvčí.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude během rekonstrukce odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou zajistí SVS provizorním povrchovým vodovodem.

„Stavba byla zahájena předáním staveniště již začátkem června. Vlastní stavební práce ale začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 2. prosince 2020,“ doplnil Jiří Hladík.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic přesahujících 94 milionů korun bez DPH.