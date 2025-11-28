V Mariánských Radčicích se bude 29. listopadu lovit, nevstupujte do lesa!

Lesní správa Litvínov upozorňuje, že ne 29. listopadu bude v honitbě Mariánské Radčice probíhat společný lov. „Prosíme, nevstupujte do této oblasti. Na hlavních cestách budou rozmístěny informační cedule,“ upozorňují lesáci. Pokud budete muset do oblasti vstoupit, dbejte zvýšené opatrnosti, mějte své domácí mazlíčky zajištěné, a při kontaktu s personálem uposlechněte instrukcí.
Odhadovaná doba je 8 – 17 hodin. Očekávejte zvýšený pohyb divoké zvěře, loveckých psů či účastníků lovu. Pokud narazíte na volně se pohybující psy, prosíme, neodchytávejte je.