V marketu ukradla husu, čokoládu měla v podprsence, v tašce krémy, šla do vazby

Zálusk na husí masíčko zřejmě měla 20letá žena z Prahy. Žena v Mostě vyrazila tento měsíc ve večerních hodinách do jednoho mosteckého supermarketu. Ještě v prodejně si do igelitové tašky měla ukrýt mraženou husu a dvě balení s aviváží na prádlo, vše v celkové hodnotě 595 korun. S nákupem pak prošla přes pokladny bez zaplacení. Krádež však neunikla pozornosti tamní ostrahy, která podezřelou nakupující zadržela. Žena skončila na policii. Od policistů si mladá žena odnesla záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Nekradla poprvé, za majetkový delikt byla odsouzena a potrestána nepodmíněným trestem, který vykonala letos.

Na stejnou zákaznici narazila tento týden ostraha jiného supermarketu v centru města Mostu. Žena si ještě v prodejně měla uschovat za oděv čokoládu v hodnotě 25 korun. Poté prošla pokladnou, aniž by za zboží zaplatila. Při průchodu z prodejny se však ozval alarm a žena se dala hned na útěk. Ostraha ji po pár metrech venku dohonila a zadržela. Lup měla v podprsence. Policisté, kteří byli na místo přivoláni, podezřelou převezli na oddělení.

O dva dny později přišla žena do další prodejny v Mostě. V oddělení s drogistickým zbožím si do své tašky měla vložit různé tělové krémy za 2 400 korun a s lupem následně vyšla vstupním prostorem. Ostraha marketu ženu ihned po průchodu zadržela pro podezření z krádeže, což se následně potvrdilo. Na místě ženu zadržela policie. Vyšetřovatel ji nyní obvinil z přečinu krádeže, za který ženě z Prahy hrozí až tříletý trest s ohledem na minulý trest. Policie podala podnět na vazební stíhání obviněné a státní zástupce i soudce se k podnětu přiklonili a vazbu potvrdili. Policisté ženu včera do vazební věznice předali.