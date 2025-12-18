V Masaryčce se mění otevírací doba pohotovosti pro dospělé

Společnost Krajská zdravotní upozorňuje na změnu ordinačních hodin pohotovosti pro dospělé v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Od 1. 1. 2026 dochází ke změně otevírací doby nejen ve všední dny, ale i o víkendech a svátcích.
Nová ordinační doba (od 1. 1. 2026):
Pondělí: 17:00 – 20:00
Úterý: 17:00 – 20:00
Středa: 17:00 – 20:00
Čtvrtek: 17:00 – 20:00
Pátek: 17:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 18:00
Neděle: 10:00 – 18:00
Svátky: 10:00 – 18:00
Smyslem změny je zvýšit dostupnost ambulantní pohotovostní péče v době po uzavření ordinací praktických lékařů a současně optimalizovat zatížení pohotovosti v hlavních náporových hodinách. Reagujeme tak na reálné potřeby pacientů, jejichž praktičtí lékaři již mají zavřeno. Posunutím začátku provozu ve všední dny chceme dosáhnout toho, aby byli tito pacienti na pohotovosti ošetřeni dříve a plynuleji.
Ambulantní pohotovostní péče je určena k ošetření akutních zdravotních obtíží, které neohrožují pacienta bezprostředně na životě a vznikly mimo běžnou ordinační dobu praktického lékaře.