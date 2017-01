V masně ukradl mobil

Mostečtí policisté na základně osobní znalosti odhalili totožnost neznámého pachatele, který v masně ukradl mobilní telefon. Muž měl do prodejny v centru Mostu přijít v okamžiku, kdy v obchodě nikdo nebyl, a prodavačka byla v zadní místnosti. Ta neslyšela, že by do prodejny někdo vstoupil a po nějaké době marně hledala svůj telefon, který měla položený na stolku poblíž prodejního pultu. Zmocnit se ho měl 24letý muž z Mostu, kterému policie sdělila podezření ze spáchání přečinu krádeže. Muž byl již v minulosti za krádež odsouzen. Odcizený mobil nebyl zajištěn.