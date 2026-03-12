V Městském divadle v Mostě začíná 13. března výstava Interiéry lesa

Mostecké divadlo zve 13. března od 18 hodin na vernisáž výstavy Interiéry lesa, která se uskuteční ve foyer divadla. Ústecký výtvarník a hudebník Ondřej Skalák se dlouhodobě věnuje také plenérové malbě, především v krajině Labského údolí. Z obrazů vzniklých během těchto toulání přírodou vznikla retrospektivní výstava Interiéry lesa, která zachycuje proměny lesní krajiny i autorův osobní pohled na ni.
Vernisáží osobně provedou Ondřej Skalák společně s hercem Janem Plouharem.
Výstava potrvá do konce října 2026.

