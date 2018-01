V Meziboří byl nejlepším Patrik Purket

Poprvé v kalendářním roce 2018 nastoupili stolní hokejisté k soutěžním zápasům. V mezibořské základní škole se za účasti čtyř desítek hráčů a hráček odehrál šprtcový turnaj regionální úrovně CorroTech Cup.

Podle předpokladů se nejvíce dařilo hráčům prvoligového BHC StarColor Most. Zvítězil Patrik Purket před Matyášem Vaníčkem a Petrem Henychem.

V kategorii starších žáků byl nejlepší celkově čtvrtý David Kučera (SVČ Most). Osmá Valentina Grimmová (Real Draci 18. ZŠ Most) zvítězila v kategorii žen a dívek. Jan Konopík (KSH ZŠ Meziboří), celkově dvanáctý, byl nejlepším mladším žákem. Z pořadatelského oddílu KSH ZŠ Meziboří dosáhl nejlepšího výsledku šestý Jan Chládek.

Již tuto sobotu pokračuje Český pohár v billiard-hockeyi šprtci turnajem nejvyšší kategorie v Modřicích.

Hrálo se také o body do Českého poháru v air-hockeyi. V rámci programu Air-hockey školám, který sponzoruje společnost United Energy, nastoupili ke svému turnaji žáci a žákyně 5. ZŠ Most. Prvenství vybojoval Kamil Kirvej. Výsledky turnajů:

CorroTech Cup Meziboří – billiard-hockey šprtec – Český pohár Expres (pořadí na prvních pěti místech): 1. Patrik Purket, 2. Matyáš Vaníček, 3. Petr Henych (všichni BHC StarColor Most), 4. David Kučera (SVČ Most), 5. Jozef Matuščín (BHC StarColor Most), atd.

Air-hockey školám XVIII. – SVČ Most: 1. Kamil Kirvej, 2. Marian Suchý, 3. Lucie Ferencová (všichni ZŠ Chanov).