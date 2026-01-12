V Meziboří jezdí senior taxi

Od 2.1.2026 je pro občany města Meziboří smluvně, prostřednictvím Krušnohorské polikliniky s.r.o., zajištěna služba SENIOR TAXI.
SENIOR TAXI vozí pouze ve všedních dnech od 7.00 do 14.30, předem je nutná rezervace na tel. čísle 770 326 395, a to 3 dny předem, případně v den odvozu, avšak pouze budou-li to provozní podmínky SENIOR TAXI umožňovat.
Služba je určena pro občany s trvalým pobytem v Meziboří, kteří jsou:
- starší 65 let,
- nebo jsou držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem ZTP a ZTP/P,
- a jejich doprovod v počtu 1 osoby
SENIOR TAXI spočívá v dopravě osob:
- po městě Meziboří,
- z města Meziboří do města Litvínova nebo naopak,
- z města Meziboří do města Mostu nebo naopak,
a v potřebné pomoci oprávněným osobám při nastupování a vystupování z vozidla
Služba zajišťuje převoz pouze na konkrétní místa, která zahrnují státní úřady, zdravotnická zařízení, lékárny, školy, pošty, hřbitov, kulturní objekty, domovy pro seniory, vlaková a autobusová nádraží a další sociální a komunitní zařízení.
Cena za službu je následující:
50 Kč – jedna jízda po Meziboří
50 Kč – jedna jízda z Meziboří do Litvínova nebo opačně
70 Kč – jedna jízda z Meziboří do Mostu nebo opačně
Pokud jízdu absolvuje též osoba jako doprovod, hradí stejné částky.