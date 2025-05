Meziboří chystá další ročník tradiční akce Gulášfest 2025. Akce proběhne 14.06.2025 v areálu sjezdovky Meziboří. Soutěžní týmy, které se do akce chtějí zapojit, se mohou závazně hlásit na e-mail: brunova@mezibori.cz a to v termínu do 04. 06.2025.