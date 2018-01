V Meziboří už spustili lyžařský vlek

Od tohoto pondělka se jezdí na sjezdovce v Meziboří. Pro lyžaře je zpráva o spuštění vleku o to radostnější, že se jedná o jedinou sjezdovku široko daleko, ke které je možné dojet městskou hromadnou dopravou.

Lyžařský areál připravili zaměstnanci Technických služeb Meziboří k okamžitému spuštění hned na začátku zimy. Čekalo se jen na první sníh nebo alespoň teploty pod nulou. Se sněhovou nadílkou už stačilo jen sníh na svahu upravit a vlek rozjet. „Záleží samozřejmě pouze na sněhových podmínkách. Vlek je po nezbytné údržbě v pořádku. K přírodnímu sněhu přidáváme umělý,“ říká vedoucí technických služeb Pavel Esop.

Vlek je v provozu ve všední den od 16 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin a od 17 do 20 hodin. Aktuální situaci na mezibořské sjezdovce sledujte na FB SKI AREÁL MĚSTA MEZIBOŘÍ.