V Modlanech na Ústecku vzniká největší bateriové úložiště

Vlasta Šoltysová
(Foto: Daniel Duroň KATEMO GROUP)

V Modlanech na Ústecku vzniká aktuálně největší bateriové úložiště v Česku. Energetický park v hodnotě 1,2 miliardy korun bude v provozu do konce letošního roku a jeho součástí je také energetický hi-tech showroom. Za projektem stojí společnost KATEMO GROUP.

Bližší informace o projektu KATEMO Park Modlany.

  • Ve fázi dokončení je výstavba první etapy bateriového úložiště o kapacitě 42 MWh s výkonem 35 MW. Do provozu bude park uveden do konce letošního roku.

  • Konečná plánovaná kapacita bateriového úložiště v příštím roce dosáhne až 130 MWh.

  • Součástí je také solární elektrárna s výkonem 41,8 MWp, která bude celá v provozu letos.

  • Celková investice do projektu je 1,2 miliardy korun.

  • Součástí bude hi-tech showroom pro ukázku nejnovějších využitých technologií v oblasti výroby, akumulace a řízení elektrické energie.

  • Společnost KATEMO Group už dříve realizovala například FVE a BESS na brněnském Vienna Pointu.

