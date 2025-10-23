V Modlanech na Ústecku vzniká největší bateriové úložiště

V Modlanech na Ústecku vzniká aktuálně největší bateriové úložiště v Česku. Energetický park v hodnotě 1,2 miliardy korun bude v provozu do konce letošního roku a jeho součástí je také energetický hi-tech showroom. Za projektem stojí společnost KATEMO GROUP.
Bližší informace o projektu KATEMO Park Modlany.
-
Ve fázi dokončení je výstavba první etapy bateriového úložiště o kapacitě 42 MWh s výkonem 35 MW. Do provozu bude park uveden do konce letošního roku.
-
Konečná plánovaná kapacita bateriového úložiště v příštím roce dosáhne až 130 MWh.
-
Součástí je také solární elektrárna s výkonem 41,8 MWp, která bude celá v provozu letos.
-
Celková investice do projektu je 1,2 miliardy korun.
-
Součástí bude hi-tech showroom pro ukázku nejnovějších využitých technologií v oblasti výroby, akumulace a řízení elektrické energie.
-
Společnost KATEMO Group už dříve realizovala například FVE a BESS na brněnském Vienna Pointu.