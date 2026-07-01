V Mostě a v Litvínově 1. července startuje nový systém městské dopravy

Od 1. července se MHD Most a Litvínov plně začleňuje do systému Dopravy Ústeckého kraje. Co to znamená?
Ve vozidlech MHD v Mostě a Litvínově nově využijete dopravní kartu DÚK i aplikaci DÚKapka.
Stačí přiložit kartu nebo QR kód ke čtečce. Už nemusíte ukazovat telefon řidiči!
Časové kupóny se ověří automaticky. U jednotlivého jízdného si zvolíte cílovou zónu a jízdné se vypočítá dle tarifu DÚK.
Multufunkční automat na mince umožní jak bezkontaktní odbavení elektronickými jízdními doklady (čipová karta DÚK nebo mobilní aplikace DÚKapka), tak bezhotovostní (platební karty, mobil, chytré hodinky) i hotovostní platby (mincemi). Mincovní automaty nově nevrací! Přijímají pouze mince v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč.
Samoobslužný terminál (validátor) „Umožní bezkontaktní odbavení elektronickými jízdními doklady (čipová karta DÚK) a bezhotovostní platby (platební karty, mobil, chytré hodinky).“
Více o integraci Mostu a Litvínova naleznete zde: https://dpmost.info/