V Mostě a v Litvínově bude probíhat dopravní průzkum

Města Most a Litvínov zadala dopravní průzkum, který bude v obou městeh probíhat od března a dubna a to pomocí automatických dopravních kamer.
Výstupem průzkumu budou data o intenzitách dopravy a přepravních vztazích ve městě a jeho okolí, která poslouží jako podklad pro další rozvoj dopravní infrastruktury a plánování dopravy v regionu. Kamery budou na sloupech veřejného osvětlení, na dopravních značkách apod. a budou snímat dopravní intenzitu aut. Technika je vybavena GPS lokátorem a její provoz bude pod dohledem Policie ČR a Městské policie. Občané by s umístěnou technikou neměli nijak nemanipulovat.
V případě dotazů se můžete obrátit na kontaktní osobu:
Ing. Vojtěch Marvánek, manažer dopravních průzkumů
tel.: 734 404 911
email: marvanek@citytraffic.cz