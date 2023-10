V Mostě bude nový Kaufland, čeká se na stavební povolení

Nový Kaufland v Mostě po několikaleté odmlce nakonec bude. Výstavbu supermarketu posune k jeho vzniku stavební povolení. Nákupní řetězec chystá pro Most novinky a moderní technologie, chybět nebudou ani dobíjecí stanice pro elektromobily.

Zhruba před třemi lety jsme informovali o záměru vybudování nového, v pořadí druhého Kauflandu v Mostě. Ten měl vyrůst v lokalitě nad stávajícím Baumaxem a sportovním centrem Tornádo. Zatím stále zeje místo prázdnotou a nějakou dobu to vypadalo, že to tak i zůstane. Jak ale před pár dny společnost Kaufland a.s. redakci Homéru informovala, nová prodejna tu vznikne. Nákupní řetězec finalizuje projektovou dokumentaci na výstavbu . „Kaufland stále pracuje na záměru výstavby obchodního domu. Za dobu zhotovení projektu bylo nutné se vypořádat s řadou změn, které vyplývají z požadavků dotčených orgánů,“ zdůvodnila tisková mluvčí společnosti Renata Maierl a dodává: „Výstavbu obchodního domu bychom rádi zahájili co nejdříve po získání stavebního povolení. V ideálních podmínkách by společnost Kaufland mohla disponovat platným stavebním povolením počátkem příštího roku, poté bude probíhat výběr generálního dodavatele.“

Příjezd k novému objektu povede stávající účelovou komunikací naproti křižovatce s východním vyústěním ulice Bohuslava Vrbenského, tedy pod ulicí V Sadech.

Nové nákupní centrum by mělo být podle vyjádření společnosti vysoce moderní a vzhled a technologické vybavení nových prodejen bude odpovídat trendům doby a vycházet vstříc potřebám zákazníka, který chce nakupovat rychle a chce se snadno orientovat v prodejně i v nabídce zboží. Kaufland bude také ekologický, s nejnovějším technologickým řešením, jako je například snížená energetická náročnost či úsporné LED osvětlení v zázemí i na prodejní ploše.

„Novinkou pro mostecký Kaufland budou moderní technologie, jako je např. K-SCAN, který umožňuje zákazníkům skenovat výrobky pomocí ručních scannerů nebo mobilních telefonů a nákup zaplatit rovnou u samoobslužné pokladny nebo zákaznické terminály, které rychle ověřují ceny, složení výrobků a poskytují informace o akčních nabídkách,“ vyjmenovala na příkladu Renata Maierl. Na parkovišti před prodejnou budou k dispozici rychlodobíjecí stanice pro elektromobily a další vybavení.