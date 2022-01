V Mostě bude otevřeno nové očkovací centrum proti COVID-19 v Mostě, na adrese Radniční 3, Most, v objektu Hotelu Cascade. Očkovací centrum bude otevřeno od 19.1. a to v provozní době od pondělí do pátku v časech 10-13h a 14-18h. A v sobotu v čase 10-14h.