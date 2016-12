V Mostě další domov pro nemocné s Alzheimerem?

Budova bývalé infekce stále ještě není v majetku města Mostu. To ji chce s krajem směnit za jiné budovy a pozemky a objekt v areálu nemocnice pak využít pro sociální účely. Jednou z možných variant je i další zařízení pro nemocné s Alzheimerem.

Budova bývalého infekčního oddělení Nemocnice s poliklinikou v Mostě včetně pozemků je nyní v majetku Krajské majetkové, a.s. Jejím jediným akcionářem je Ústecký kraj. Pozemky i s budovou mají hodnotu téměř pět milionů korun. Pozemky v okolí Střední pedagogické školy Most v ulici Zdeňka Fibicha, které chce město za infekci směnit, jsou oproti tomu v hodnotě zhruba sedm a půl milionu korun. Ústecký kraj by proto městu měl ještě doplatit zhruba dva miliony a šest set tisíc korun. Směnu pozemků již schválili zastupitelé v Mostě. Neposvětili ji ale zatím ještě krajští zastupitelé. „My jsme pro směnu de facto udělali vše, co bylo nutné. Byla zde ještě podmínka, která se týkala obchodní školy a vybudování tělocvičny, kterou požadoval kraj vyjmout. To jsme už vyřešili. Teď se ale materiál bude znovu ještě projednávat a schvalovat. Do té doby nebudeme dělat žádné kroky,“ připomněl osud bývalé infekce náměstek primátora Marek Hrvol. Připustil, že město už přibližně ví, co by v objektu chtělo, ale i co v této budově určitě nevznikne. „Budovat tu například nějaké byty pro mladé, to v žádném případě. Chceme zde vybudovat zařízení pro naše seniory. Typů a možností v této sféře je dost,“ podotkl dále náměstek Hrvol.

Vyloučena není ani možnost, že by zde mohlo vzniknout další zařízení pro chronicky duševně nemocné, například s Alzheimerovou chorobou. A to i přesto, že takové zařízení by mělo v příštích dvou letech vzniknout v bloku 60 v ulici Táboritů, s kapacitou zhruba sto lůžek. „Je to jedna z variant pro vybudování domova se zvláštním režimem, tedy i pro lidi, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, ale i pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jako je např. etylická demence či schizofrenie. V případě, že bychom zde takové zařízení zřizovali, kapacita by mohla být maximálně do pětadvaceti lůžek. Nad tuto hranici by již na tyto služby kraj nepřispěl,“ prozradil ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě Martin Strakoš a dodal: „V úvahu přichází ale také domov pro seniory.“

K převodu budovy bývalé infekce nejdříve dojde v příštím roce. „Letos to určitě krajské zastupitelstvo už nestihne schválit. Máme už v rozpočtu alokované nějaké prostředky na správu této nemovitosti právě proto, že počítáme s tím, že přibližně od června bychom měli být jejím vlastníkem,“ dodal ještě náměstek Marek Hrvol.