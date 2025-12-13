V Mostě odstartuje 14. prosince Christsmas Night Run

Christmas NIGHT RUN Most už klepe na dveře! Přijďte si 14. prosince na 1. náměstí v Mostě užít předvánoční atmosféru plnou světel, pohybu a dobré nálady.
Nezapomeňte na červenou santovskou čepici (můžete si ji pořídit i přímo na místě) a čelovku.
Neděle 14.12.
14:30 – 15:30 Registrace dětských závodníků + charitativní běh Fénix Run
14:30 – 16:30 Registrace závodníků a vyzvedávání startovních čísel na 5km
15:45 – 15:50 Rozcvička se Santou
16:00 Start 1 km NN KIDS CHRISTMAS RUN – nezávodní
16:15 Start Fénix Run – 2 km – nezávodní
16:45 – 16:50 Rozcvička se Santou
16:55 – 16:59 Rozprava k závodu
17:00 Start 5 km INTERSPORT CHRISTMAS RUN
17:45 – 18:00 Vyhlášení INTERSPORT CHRISTMAS RUN 5km