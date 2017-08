V Mostě přibyly zelené kontejnery na textil

Obnošené šatstvo a další textilie je možné také recyklovat. Komu záleží na ochraně životního prostředí a chce takříkajíc dát textilu druhou šanci, ten může využít zelené kontejnery. Jen v Mostě jsou takto umístěny téměř tři desítky stacionárních kontejnerů. Ty na textil se poznají snadno, jsou zelené.

Většina zelených kontejnerů na textilní odpad je na pozemcích města, tři kusy potom na pozemcích soukromých (seznam umístění je uveden pod tímto textem). Do takového kontejneru je možné odložit vedle ošacení také ložní prádlo, záclony, bytový textil, ručníky, ubrusy nebo i spárovanou obuv, tu je ovšem nutné zabalit do igelitové tašky nebo pytle. Textilie by rozhodně neměly být znečištěné. Zelený kontejner naopak neslouží k odkládání koberců, matrací nebo molitanu.

Recyklaci takto sebraného textilu zajišťuje firma Koutecký, s. r. o. Recyklované textilie se dále používají v průmyslu – automobilovém, stavebním, strojírenském, hutním, těžebním a leteckém, ale také v oborech s vyššími hygienickými nároky, jaký jsou třeba zdravotnictví, polygrafie nebo potravinářství.

Umístění: