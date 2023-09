Milovníci dobré kávy zbystřete. V Mostě se 13. září otevře nová kavárna Em Kafe. Najdete ji na třídě Čsl. armády (vedle restaurace Irish Pub).

Příjemná kavárna s předzahrádkou s výhledem na hrad Hněvín nabídne kávu výhradně z české pražírny. V nabídce jsou také kvalitní čaje včetně bylinných, domácí limonády, mošty z regionální produkce či víno. Samozřejmostí je bezlaktózové mléko či káva bez kofeinu. Ráno, od 7.30 do 11 hodin můžete přijít také na snídani a to ve sladké i slané variantě. Chybět nebudou ani domácí zákusky.

Kavárna bude otevřena od pondělí do pátku od 7.30 do 17.30 hodin a v sobotu od 8 do 11.30 hodin. K výbavě patři nezbytná a rychlá wifi a zásuvky pro nabíjení notebooků a telefonů.