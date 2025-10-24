V Mostě se objeví další půjčovna sportovních potřeb. Supernovinka nedávno umístěná v parku Šibeník sklízí ohlasy, a proto se další nainstaluje u nově vznikajícího hřiště v ulici Pionýrů.
Praktická skříňka slouží k půjčování sportovních potřeb a náčiní. Světovou novinku do Mostu pomohly dostat Sportovní areály Most. „Zhruba letos v červnu jsme objevili tyto boxy na půjčování sportovního náčiní. Spojili jsme se s autorem, který je vymyslel a distribuuje nejen k nám, ale i do zahraničí. Jde o slovenskou firmu a Most je po Praze, Brně a Hradci Králové teprve čtvrtým městem u nás, kde mohou takové zařízení lidé využívat,“ přiblížil ředitel Sportovních areálů Most Petr Formánek.
Ve světě je v současnosti kolem padesáti těchto boxů, protože firma expanduje i do zahraničí.
Díky šikovným skříňkám si může kdokoliv a kdykoliv zapůjčit sportovní vybavení na vymezenou dobu zdarma. „První půjčovna se objevila u centrálního hřiště na Šibeníku na začátku září. Druhou pak plánujeme umístit u centrálního hřiště v ulici Pionýrů, které by se mělo dokončit v nejbližší době,“ prozradil Petr Formánek. Výhodou je, že kdokoliv z dospělých nebo dětí, kdo nemá po ruce sportovní vybavení, ale chce si zahrát nějaký sport, si pomocí jednoduchého stažení aplikace může konkrétní náčiní po zadání depozitu 200 Kč zapůjčit, a to až na 90 minut denně. Pokud ho v limitu vrátí, peníze se mu znova s určitým časovým odstupem zpět načtou. Skříňky a jejich roční provoz financují Sportovní areály Most spolu s městem Most. „I když zpočátku panovaly obavy, že se budou boxy, či sportovního náčiní ničit, do dnešního dne jsme nezaznamenali žádnou krádež nebo vandalismus. Postupně vyhodnocujeme také využívání boxu a podle situace a poptávky pak upravíme i nabídku. Doplníme náčiní, o které bude největší zájem, případně nahradíme to, které se nepůjčuje,“ nastínil ředitel. Podle něj se půjčovna ujala velmi dobře a je o ni zájem. „I proto máme v plánu instalovat ve městě i druhý takovýto box. Je ale mnohem více míst, kde by se mohl v budoucnu objevit i další. Uvidíme podle situace. Lidé se tuto službu naučili postupně využívat, což nás těší,“ pochvaluje si.