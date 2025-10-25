V Mostě se otevřel denní stacionář pro lidi s autismem

Most má nově denní stacionář pro osoby s poruchou autistického spektra ve věku od 15 do 45 let. Takové zařízení dosud ve městě chybělo, jeho otevření tak znamená důležitý krok v rozvoji sociálních služeb i velkou pomoc pro rodiny, které péči o své blízké s autismem zajišťují.
Stacionář v současnosti spolupracuje s 12 klienty, kteří se mohou během dne střídat. Okamžitá kapacita je totiž jen šest klientů. Podle náměstkyně primátora Markéty Staré se zařízení dokáže postarat až o 20 klientů ročně.
Zařízení je otevřeno ve všední dny od 7:00 do 17:00 hodin v Kostelní ulici a nabízí nejen odbornou péči, ale i prostor pro rozvoj, klid a smysluplné trávení dne. Otevření stacionáře přináší úlevu rodinám, které dosud musely za podobnou službou dojíždět mimo Most. Velké poděkování patří všem, kteří se na jeho vzniku podíleli.