V Mostě se otevřel nový salon HN BEAUTY

Nový salon s názvem HN BEAUTY se v úterý 10. října slavnostně otevřel v objektu Archa v ulici Obránců Míru.

Příjemné prostředí s milou obsluhou nabízí nejnovější trendy v oblasti modelingu řas a obočí, úpravy nehtů a také dvě moderní solária. „Klientkám nabízíme prodloužení řas formou Clasic lashes, Volume lashes a Hybrid lashes. V nabídce našeho salonu je také aplikace permanentního make-upu, úprava obočí – trhání a barvení a úprava řas – barvení či trvalá na řasy,“ říká k poskytovaným službám majitelka salonu Hong Nhung Nguyenová a dodává: „Na své s přijdou i klientky, které mají zájem o nehtové modeláže. Nabídka je u nás opravdu pestrá.“

V salonu najdete také dvě solária, obě na ležení. „Jedná se o nejmodernější solária v Mostě typu

Mega Sun a Ergoline,“ upřesňuje majitelka.

Samozřejmostí nabídky salonu HN BEAUTY jsou přípravky ke všem službám a také dárkové poukazy. Otevírací doba pro úpravu nehtů, řas a obočí je každý den od 8 do 20 hodin, solárium můžete navštívit od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin, či podle domluvy. Rezervace se přijímají na tel: 608 718 210. Informace o salonu HN Beauty najdete také na Facebooku: HN Phibrows a na instagramu: hn.beauty_phibrows.