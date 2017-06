V Mostě se otevřelo nové a největší oddělení pro chronicky nemocné

V mostecké nemocnici se otevřel provoz nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Nové oddělení v Mostě je mezi nemocnicemi v Ústeckém kraji prvním s takovým zaměřením a zároveň je počtem lůžek největším.

Vzniklo na základě naléhavých potřeb, které přináší neustále se zvyšující počet chronicky nemocných pacientů. První pacienty bude postupně přijímat mostecké oddělení NIP a DIOP, umístěné ve 3. a 4. podlaží budovy A, po zacvičení a doplnění odborného zdravotnického personálu, v průběhu následujících měsíců.

Nové oddělení a vybavení přístrojovou technikou zafinancoval Ústecký kraj. Z celkové částky 27,63 milionu korun včetně DPH se podílel 26 miliony Kč. Rekonstrukce se prováděla ve dvou podlažích na ploše větší než 1 000 metrů čtverečných.

„Poděkování patří všem, kteří se na vzniku oddělení podíleli. Získáváme velice potřebná lůžka, protože dosud bylo v kraji takových pouze 10 v Lounech a Ústecký jich měl ze všech krajů v České republice na počet obyvatel nejméně. Oddělení je velice potřebné,“ uvedl při slavnostním otevření náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák.

Primářkou na oddělení NIP a DIOP nemocnice Most se stala MUDr. Lucia Prusíková, do té doby lékařka Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Vrchní sestrou oddělení je Kateřina Toronicová.

Následná intenzivní péče (NIP) je péče o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu, ale jsou dosud závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci (UPV). Posláním pracoviště NIP je bezpečné a v závislosti na stavu pacienta rychlé odpojení od UPV, optimalizace zdravotního stavu a překlad na DIOP nebo propuštění do následné, ošetřovatelské či domácí péče.

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) je péče o pacienty s poruchou vědomí ve stabilizovaném stavu, kteří již nejsou závislí na podpoře základních životních funkcí. Posláním pracoviště DIOP je zabezpečení intenzivní ošetřovatelské péče dlouhodobého charakteru, která kromě jiného zahrnuje dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty (pravidelná toaleta dýchacích cest, oxygenoterapie, odsávání, nebulizace a péče o tracheostomii) a intenzivní rehabilitaci.

Stěžejní vybavení NIP a DIOP:

NIP disponuje 12 lůžky pro 12 ventilovaných, trvale monitorovaných pacientů, kteří budou na parenterální výživě v kombinaci s enterální výživou, a to pomocí infuzních a enterálních pump. Lůžka Multicare umožňují maximální komfort jak pro pacienta, tak i pro personál. Manipulace s nimi není složitá, všechna lůžka jsou s váhou, možností laterálních náklonů a v případě potřeby z nich lze z nich vytvořit křeslo. Hygiena pacienta, pokud to jeho stav umožní, se provede na koupacím lůžku v koupelně, kde bude možnost pomocí kyslíkové tlakové láhve aplikovat inhalaci kyslíku, samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních zásad. Nebude-li možno, z jakéhokoli důvodu, pacienta transportovat do koupelny, veškerá toaleta se uskuteční na lůžku pacienta. Každé lůžko je vybaveno odsávačkou, toulcem s odsávacími katétry, ambu vakem (ruční dýchací přístroj), inhalací O2.

Ve službě na jeden pokoj připadají 2 sestry a 1 ošetřovatelka, 1 sanitář na oba pokoje.

DIOP má 15 lůžek (monitorovaných zatím 5, do budoucna všech 15) a jeden záložní ventilátor. Všechny pokoje mají lůžka Eleganza, rovněž s možností laterálních náklonů, váhy. Všechna lůžka mají odsávačky, toulce s odsávacími katétry, inhalace O2. Ošetřovatelská péče o pacienty bude stejná jako o pacienty na NIP. Ve službě budou 2 sestry, 2 ošetřovatelky a 1 sanitář.

Na obou částech oddělení budou mít sestry na pomoc k práci pracovní vozíky se základním vybavením pro léčbu lékovou, infuzní atd. a dále převazové vozíky, instrumentační. Obě části oddělení jsou plně klimatizovaná, mají skladové prostory a prostory pro lékárnu. Jak NIP, tak DIOP budou mít pro pacienty dva televizory na pojízdném stojanu, aby bylo možné přejíždět od pacienta k pacientovi.