V Mostě se poběží s ORLEN Unipetrol pro dobrou věc

Sportovní areál Benedikt v Mostě ožije v neděli 21. června dalším ročníkem oblíbeného nadačního běhu „Běž za snem“. Tradiční sportovně‑charitativní akce propojí pohyb s podporou dobré věci a nabídne program pro běžce, rodiny s dětmi i návštěvníky, kteří si chtějí užít aktivní den. Výtěžek ze startovného poputuje na podporu handicapovaných sportovců a pomůže tam, kde je to opravdu potřeba.
Do závodů se může zapojit široká veřejnost – jednotlivci, týmy i děti, pro které budou připraveny samostatné kategorie. Po celé odpoledne bude v areálu také doprovodný program plný her, sportovních aktivit a zábavy pro malé i velké. Chybět nebudou atrakce pro děti, pohybové hry ani možnost vyzkoušet si méně tradiční sporty.
Atmosféra předchozích ročníků ukazuje, že nejde pouze o sportovní výkony, ale především o společný zážitek a dobrou náladu. Nadační běh Běž za snem si za dobu své existence získal pevné místo mezi regionálními akcemi, které propojují sport, komunitu a solidaritu. Každý účastník tak svým pohybem pomůže lidem, kteří neměli v životě tolik štěstí. Vybrané startovné pomůže podpořit handicapované sportovce a přispěje k jejich dalším aktivitám a rozvoji.
Registrace do závodů je otevřena všem zájemcům. Přihlásit se můžou předem přes online formulář nebo také přímo na místě v den konání akce.