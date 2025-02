V Mostě se pokračuje s výkupy bytů

Od roku 2019, kdy město začalo prostřednictvím společnosti Mostecká bytová, vykupovat byty v problémových lokalitách Mostu, se podařilo vykoupit již 128 bytů. Tímto způsobem se město snaží bránit spekulacím s byty a byznysu s chudobou. Vykoupené byty pak nabízí například pracovníkům města, strážníkům městské policie nebo třeba lékařům, kterých je v Mostě nedostatek.

„Cílem je omezení spekulativních výkupů a jejich následného pronájmu nepřizpůsobivým a problematickým nájemníkům. Snažíme se postupně vytvořit souvislé městské území s uspokojivou vlastnickou strukturou a obnovit tak podmínky pro kvalitní bydlení v problémových domech,“ vysvětluje primátor Marek Hrvol.

Pro letošní rok je na výkup bytů určeno 30 milionů korun. „Budeme častěji vykupovat byty v lokalitách, jako je třeba třída Budovatelů, ulice M. G. Dobnera nebo bloky 525, 518…, prostě vyloučené lokality. Ale nebráníme se ani jiným lokalitám,“ vysvětluje Jaroslav Hrvol, předseda představenstva společnosti Mostecká bytová, který doufá, že výkup bude realizován stejně úspěšně jako v předchozích letech. Například vloni bylo vykoupeno 38 bytových jednotek. „Snažíme se v problémových lokalitách vylepšovat situaci v domech. Pokud jsme majiteli bytů, můžeme být ve výborech domů a i tímto způsobem uplatňovat svůj vliv a vylepšovat situaci v lokalitě. Spolupracujeme i s Výborem pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů,“ dodává Jaroslav Hrvol.

Kdo se stěhuje a nechce svůj byt pronajímat nebo prodat spekulantům, kteří udělají sousedům ze života peklo tím, že byt obsadí nepřizpůsobivými a problematickými nájemníky, má možnost prodat byt městské společnosti Mostecká bytová. Výkup bytů probíhá podle pravidel schválených radou města v působnosti valné hromady uvedené společnosti. Kupní cena bytu je vždy stanovena nejvýše v částce znaleckého posudku, který objednává a hradí vždy kupující, tedy Mostecká bytová.

Přestože má město zájem vykupovat byty především v problémových lokalitách, je možné Mostecké bytové nabídnout i byt v jiných částech města. Výjimkou, kde se byty nevykupují, jsou pouze části Rudolice, Souš, Čepirohy, Velebudice a Vtelno. Bytová jednotka by neměla být zatížena dluhem a nemělo by na ní váznout zástavní právo. U vytipovaných problematických bytů ale lze ve výjimečných případech udělit výjimku. Pravidla umožňují vykoupit byt od fyzické i právnické osoby, byt může být volný, tedy neobsazený nájemníkem či vlastníkem, ale i obsazený vlastníkem, který má zájem následně uzavřít s kupujícím nájemní smlouvu. Jak postupovat při nabídce bytu Mostecké společnosti upravují také pravidla, která zájemci najdou na webových stránkách www.mostecka-bytova.cz.

Výkupy probíhají od roku 2019 a do současné doby na ně město Most uvolnilo částku 115 milionů korun. Nejvíce bytů bylo za tu dobu vykoupeno na třídě Budovatelů (55 %) a ulicích M. G. Dobnera (12 %) a Javorová (8 %). Vykoupené byty zůstávají ve vlastnictví městské společnosti Mostecká bytová, která je následně nabízí k pronájmu, některé rekonstruuje.

Mostecká bytová je akciová společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je statutární město Most. Pokud by výkup provádělo přímo město, muselo by o každém konkrétním výkupu rozhodovat zastupitelstvo, což by bylo vzhledem k situaci v oblasti trhu s byty značně nepružné. Společnost Mostecká bytová má se správou bytů dlouholeté zkušenosti. Letos bude výkup probíhat až do vyčerpání finančního limitu, který pro rok 2025 činí 30 milionů korun.