V Mostě se začíná natáčet nový film autorů Okresního přeboru

Česká televize míří do Mostu se stejnojmenným komediálním seriálem Most. A i vy se můžete na „stříbrném plátně“ objevit. Už 16. a 17. června vždy od 10 do 18 hodin se v mosteckém kulturním domě Repre odehrají konkurzy na komparz i epizodní role. Natáčet se začne už v srpnu.

„Hledáme ženy, muže, dívky i chlapce od věku 10 až 70 let. Čechy i Romy, a nemusí být jen z Mostecka. Účast na natáčení je honorovaná,“ upřesnil podmínky náboru Petr Nezval, vedoucí produkce. České televize. Za seriálem stojí autorská dvojice Petr Kolečko a Jan Prušinovský, jejichž společným dílem je i úspěšný Okresní přebor. Most bude filmaři žít zhruba do listopadu. „S filmaři z České televize a Filmovou kanceláří Ústeckého kraje jednáme již od loňského roku. Jejich zájem o naše město nás těší a s netrpělivostí očekáváme výsledek jejich práce. Nábor komparzu, který se uskuteční v nejbližších dnech, je známkou brzkého zahájení natáčení, “ komentoval událost primátor města Mostu Jan Paparega.

A není to letos jediné natáčení, které dostane Ústecký kraj na filmové plátno. První klapka letos čeká také film podle bestselleru ústeckého spisovatele Josefa Formánka Úsměvy smutných mužů v režii Dana Svátka. Bude se natáčet v září na různých místech kraje, zejména pak v Ústí nad Labem. I v něm dostanou obyvatelé regionu příležitost si zahrát. Filmový štáb se totiž chystá použít živou scenérii během Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem A každý, kdo si letos ústecký půlmaratón zaběhne se tak stane jedním z herců. Ústecký kraj se na propagaci regionu prostřednictvím filmových děl zaměřil a zřídil pro komunikaci s filmaři vlastní filmovou kancelář. Za svůj úspěch kancelář považuje to, že Ústecký kraj s jeho rozmanitou krásou a nečekanými kontrasty stále více objevují filmaři jako neokoukané atraktivní kulisy.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo právě do našeho kraje dostat další filmy. Tímto chceme také požádat obyvatele, aby byli připraveni na možná omezení, a spolu s filmaři je prosíme o shovívavost v případě, že bude muset dojít k některým uzavírkám. Rozhodně je to pro dobrou věc a Ústecký kraj se ukáže v obou letošních filmových příbězích zase v jiném světle,“ uvedl krajský radní pro cestovní ruch Zdeněk Matouš.