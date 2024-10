Most znovu vyhlásí veřejnou zakázku na vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež do 26 let. Jedná se o stavební úpravy nebytové jednotky v bytovém domě na třídě Budovatelů č. p. 2406 v Mostě. Původně se jednalo o obchod se skladovacími prostory. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí téměř 4 miliony Kč bez DPH.