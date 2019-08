V Mostě vznikne nová soukromá základní a mateřská škola

V Mostě by mohla vzniknout nová soukromá Základní a mateřská škola Spojené světy. Radní vydali totiž stanovisko ke zřízení soukromé Základní a mateřské školy Spojené světy v Lomené ulici. Město Most však upozorňuje, že v jím zřízených základních školách byla ve školním roce 2018/2019 volná kapacita 1 051 míst. Jako zřizovatel základních škol tedy město Most nevnímá potřebu vzniku dalších škol. Ponechává tak zcela na rozhodnutí soukromého subjektu, zda za těchto okolností na trh vzdělávání vstoupí. Provoz základní školy by měl být zahájen od září 2020 v pronajatém prostoru, který bude upraven a zrekonstruován tak, aby splňoval požadavky provozu základní školy a školských zařízení. Výše školného je v rozpočtu kalkulována na deset měsíců ve výši 3 500 Kč na žáka, tedy 35 000 Kč za školní rok. Na území města Mostu již působí Soukromá Základní škola Optima s. r.o., a AMA SCHOOL- základní a mateřská škola Montessori o. p. s.