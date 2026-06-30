V Mostě začíná 30. června Divadelní piknik

Město Most od 30. června do 7. července hostí velkou přehlídku amatérských divadelních spolků DIVADELNÍ PIKNIK.
Program Divadelního Pikniku je velmi rozmanitý. Během sedmi dnů se představí dvaadvacet souborů. K vidění bude činohra, hudební produkce a také program v divadelním šapitó za divadlem, což je letošní novinkou. Ve spolupráci s mosteckým dopravním podnikem třikrát vyjede kulturní tramvaj s dechovkou, koncertem, poezií či slam poetry. Součástí pikniku bude ohňová šou na náměstí, vzdělávací tematické semináře, výstava, autorské čtení, soutěže, divadelní dílny či divadelní průvod městem. Speciálním hostem festivalu je Divadlo pod Palmovkou, které uvede zahajující představení 294 statečných. Přehlídka se bude odehrávat v městském divadle, v Divadle Rozmanitostí, v ZUŠ F.L. Gasmanna a v parku Střed. Kompletní programovou nabídku najdete na www.piknikvmoste.cz.