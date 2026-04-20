V mostecké nemocnici se mění ředitelé, nově ji povede Petr Najman

Krajská zdravotní dnes oznámila, že k 18. dubnu došlo ke změně ve vedení Nemocnice Most. Dosavadní ředitel Pavel Markalous po vzájemné dohodě s vedením společnosti opouští svou funkci.
Vedením nemocnice je s účinností od 18. dubna dočasně pověřen MUDr. Petr Najman. Ten je podle Krajské zdravotní zkušeným manažerem, který je s chodem mosteckého zdravotnického zařízení i celé společnosti detailně obeznámen. Petr Najman působí v rámci Krajské zdravotní dlouhodobě – od roku 1998 pracoval v teplické nemocnici a od roku 2008 zastává pozici primáře Otorinolaryngologického oddělení v Nemocnici Most, kde působí doposud.
Pro Petra Najmana není řízení nemocnice novou rolí. Funkci ředitele zdravotní péče v Mostě již úspěšně vykonával v letech 2017–2021, než jej v této pozici vystřídal právě odcházející Pavel Markalous. „Nemocnici Most velmi dobře znám, a to jak její silné stránky, tak i oblasti, které vyžadují naši pozornost. Své dočasné pověření vnímám především jako závazek zajistit stabilitu a plynulý chod nemocnice do doby, než z výběrového řízení vzejde nový ředitel. Mým cílem je vést nemocnici s nejlepším vědomím a svědomím tak, aby nebyl narušen její rozvoj ani kvalita péče o pacienty,“ uvedl Petr Najman.