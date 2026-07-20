V mosteckém Albertu začala zákazníky obsluhovat umělá inteligence

Hypermarket Albert v mosteckém Centralu přichází s technologickou novinkou. Na samoobslužné pokladny zavádí umělou inteligence.
Jak celá technologie funguje?
Základem celého systému jsou chytré kamery umístěné nad skenovací zónou a pokročilá technologie počítačového vidění. Tyto kamery dokážou v reálném čase spolehlivě rozpoznat nebalené zboží. Jakmile položíte na váhu pokladny ovoce, zeleninu nebo pečivo, systém během okamžiku vyhodnotí jeho tvar i barvu. Na obrazovce se vám ihned zobrazí nejpravděpodobnější možnosti, ze kterých stačí jedním dotykem potvrdit tu správnou.
Už nemusíte procházet abecední seznamy ani váhat, zda vybrat klasické banány, nebo jejich bio variantu. Umělá inteligence automaticky rozpozná rozdíly za vás.
Velkou výhodou této technologie je, že se s každým dalším nákupem zdokonaluje. Čím více zákazníků pokladny využívá, tím přesnější a rychlejší v rozpoznávání zboží jsou.
Tuto inovaci zavedl Albert s jediným hlavním cílem – ušetřit zákazníkům čas a zpříjemnit jim každodenní nákupy. Díky automatickému rozpoznávání položek se výrazně zkracuje doba strávená u pokladny, což oceníte zejména během nákupních špiček. Celý proces je navíc velmi intuitivní a zvládne ho bez problémů opravdu každý.
Nová technologie je již plně v provozu. Až příště zavítáte do Centralu pro čerstvé potraviny nebo na velký víkendový nákup, navštivte samoobslužnou zónu v Albertu a vyzkoušejte si moderní nakupování s podporou umělé inteligence na vlastní kůži.